Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения

Оппозиционер Илья Яшин отреагировал на эфир программы Никиты Михалкова, сравнив с проституткой легендарного режиссёра и назвав его – кадровым голодом российского телевидения.

В эфире на федеральном канале Никита Михалков задел тему нетрадиционных отношений, подкрепив его несуществующим твиттом Яшина. «Снова вчера в своей передаче тиражировал якобы написанный мной фейковый твит о планах организовать гей-парад вместо установки памятника Петру и Февронии в Красносельском районе», - пишет Илья Яшин. Политик не остался в стороне и в социальных сетях ответил всему российскому информационному пространству. Яшин обвиняет телевизионщиков в наглой лжи и работе на агрессивную пропаганду.«Я всё понимаю, конечно: у людей информационная война. Для них соврать в телевизионном эфире - проще, чем в туалет сходить», - говорится в сообщении. Оппозиционер продолжил тем, что не понимает, как Михалкову отвели роль борца с сексуальными меньшинствами. «Всё равно, что старая проститутка придёт в школу и будет читать лекции о морали.»