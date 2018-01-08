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| | Президент Франции подарил Си Цзиньпину чистокровную лошадь

Президент Франции подарил Си Цзиньпину чистокровную лошадь

Вчера, 14:47
Эммануэль Макрон, во время своего дипломатического визита в Китай подарил Си Цзиньпину чистокровную спортивную лошадь в знак своей симпатии и долгого сотрудничества с КНР.

Президент Франции подарил Си Цзиньпину чистокровную лошадь

 

Президент Франции вчера вечером отправился в Китай с дипломатическим визитом на 4 дня. За эти 4 дня Макрон и Цзиньпин обсудят вопросы ядерной опасности Северной Кореи, борьбы с глобальным потеплением, пресечения финансирования терроризма, а также внешнеэкономические взаимоотношения Франции и Китая. Сегодня днём глава Франции преподнесёт в подарок главе КНР лошадь, что бы подчеркнуть своё расположение к сотрудничеству и отметить этот визит символом длительного сотрудничества на долгие годы.

Для самого главы Китая визит Эммануэля Макрона не менее значимое событие, ведь дипломатические отношения с таким могущественным Европейским государством может принести Китаю немало привилегий.
Валерия Голицына
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