СМИ сообщили о предстоящей встрече военачальников НАТО и России

СМИ сообщили о предстоящей встрече военачальников НАТО и РоссииСегодня, 12:09
Североатлантический союз объявил о том, что информация относительно новых контактов Кертиса Скапарротти и Валерия Герасимова будет обнародована своевременно.
США должны оказать помощь в усилении армии Украины, дабы та могла противостоять формированиям на востоке страны. В этом уверен командующий силами Соединённых
Глава Генерального штаба российской армии РФ Валерий Герасимов сообщил, что испытания военной техники в рамках «Кавказ-2016» на территории Юго-Восточного