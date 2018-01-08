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| | СМИ сообщили о предстоящей встрече военачальников НАТО и России

СМИ сообщили о предстоящей встрече военачальников НАТО и России

Сегодня, 12:09
Генерал армии США Кертис Скапарротти намеревается встретиться с главой Генерального штаба ВС Российской Федерации генералом армии Валерием Герасимовым. Информация об этом была опубликована порталом BuzzFeed, который ссылается на высокопоставленных анонимных чиновников из числа заседающих в США и Евросоюзе.
 

СМИ сообщили о предстоящей встрече военачальников НАТО и России

 

Согласно сведениям собеседников ведомства, данная встреча должна  состояться в столице Азербайджана, Баку. Как отмечается, для высшего командования ОВС НАТО она станет первой, когда удастся встретиться с главой Генштаба ВС РФ. Как известно, именно во времена администрации экс-президента Барака Обамы были запрещены какие-либо личные контакты по военным линиям.
 
Причиной тому стала политическая обстановка в Крыму и Украине. Один из источников BuzzFeed отмечает, что генерал Скапарротти и Валерий Герасимов уже обсудили встречу во время личного телефонного разговора, который остался неизвестным. Оба проявляли взаимный интерес к поддержанию военных коммуникаций на высшем уровне.

Николай Офицеров
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