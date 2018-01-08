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| | На вооружение российской армии вскоре поступит авиабомба «Дрель»

На вооружение российской армии вскоре поступит авиабомба «Дрель»

Сегодня, 11:35
Сотрудники российской военной отрасли уже в 2018 году планируют получить на вооружение новейшую планирующую авиационную бомбу «Дрель» калибром более 500 килограммов. Информацией об этом с прессой поделился Владимир Лепин, генеральный директор концерна «Техмаш», являющегося частью «Ростеха».
 

На вооружение российской армии вскоре поступит авиабомба «Дрель»

 

«Это принципиально новый базовый образец планирующей кассетной бомбы калибром в 500 килограммов. Снаряжен он самоприцеливающимися боевыми элементами», - заявил Лепин.
 
Он также добавил, что государственные испытания бомбы стартовали еще в 2016 году и должны были завершиться в этом году. После этого планируется, что ее примут на вооружение. С помощью одной единственной авиационной бомбы «Дрель» можно остановить целую стреляющую батарею или же танковую колонну противника.
 
Доставляющий ее самолет не обязан заходить в зону противовоздушной обороны, так как боеприпас может планировать на десятки километров. Все это возможно даже с учетом отсутствующего двигателя. При отходе от носителя дальность поражения цели «Дрелью» составляет более 30 километров. При этом, на радарах ее распознать практически невозможно.

Николай Офицеров
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