В России созданы специальные боеприпасы для борьбы с подводными диверсантами

В России созданы специальные боеприпасы для борьбы с подводными диверсантамиСегодня, 11:08
Прокурор Крыма Наталья Поклонская в рамках публичного обращения прокомментировала ситуацию с украинскими диверсантами, задержанными на территории Крыма. Она
Власти Великобритании намерены возобновить патрулирование Арктики подводными лодками. Об этом сообщили западные новостные агентства с отсылкой на сведения в
В России стартует проект по созданию новых систем радиоэлектронной борьбы на основе нанофотоники. Их, а также новые радиоэлементы для радаров будет