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| | В России созданы специальные боеприпасы для борьбы с подводными диверсантами

В России созданы специальные боеприпасы для борьбы с подводными диверсантами

Сегодня, 11:08
Снаряды для гранатометов, которые будут использоваться для борьбы с подводными диверсантами, созданы в Российской Федерации. Соответствующее заявление было сделано генеральным директором концерна «Техмаш» Владимиром Лепиным сегодня, 8 января.
 

В России созданы специальные боеприпасы для борьбы с подводными диверсантами

 

«Новые выстрелы предназначаются для поражения подводных диверсантов и превосходят все имеющиеся аналоги», - заявил Лепин, давая комментарий в прессе.
 
Как известно, борьба с подводными диверсантами является для российской армии весьма приоритетной. Для этих целей постоянно разрабатываются новые виды вооружения. Одним из таковых стал специальный двухсредный автомат. Точные характеристики автомата пока что не разглашаются, однако, по имеющимся данным, его прицельная дальность на суше составляет порядка 500 метров.
 
Под водой же боевой дайвер, который вооружен АДС, на глубине пяти метров в цель попадет на расстоянии 25 метров, а на глубине до 20 метров на удалении 18 метров.

Николай Офицеров
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