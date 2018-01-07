В Бундестаге предложили снизить срок пребывания на посту канцлера

Власти Германии предлагают ограничить срок пребывания в должности рейхсканцлера двумя периодами. Об этом пишет местная пресса.

Никита Готский

Представитель Социал-демократической партии страны, замглавы Бундестагна Томас Опперман выступил с инициативой сократить время пребывания одного политика на посту канцлера двумя периодами. Также он заявил о желании увеличить один срок до пяти с четырех нынешних лет. По мнению Оппермана, через десятилетие сложно будет "найти новые импульсы" или отвечать на них, как того хочет демократическая линия. Помимо этого, Опперман пожелал действующему канцлеру Ангеле Меркель, чтобы та, пока еще находится у власти, нашла верный момент уйти со своей должности.Меркель занимает пост канцлера уже на протяжении 12 лет. Она собирается снова править страной еще ближайшие 4 года.