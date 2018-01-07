Хейли: Твиты Трампа читают мировые лидеры

Лидеры ведущих стран мира читают сообщения Дональда Трампа в Twitter. Об этом рассказала постпред США в ООН Никки Хейли.





Никита Готский

По ее мнению, мировые лидеры и зарубежные дипломаты постоянно следят за твитами главы Белого дома. Таким образом они стремятся понять политику американского президента.Хейли побывала в качестве гостя в эфире телеканала ABC, где ей задали вопрос, как часто коллеги Трампа следят за его оповещениями в Twitter. По мнению дипломата, он не считает, что мировые политики станут игнорировать твиты президента. Хейли уверяет, что мировые лидеры, наоборот, пристально просматривают описанные мысли главы Белого дома.Также Хейли не считает, что Трамп кажется очень непредсказуемым. По ее мнению, иностранные политики не понимают, как поведут себя Штаты в определенный отрезок времени, а по этому поводу они являются более осторожными и немало времени уделяют тому, как нужно вести с ними дела.