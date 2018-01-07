США предлагают поэтапный переход к диалогу с Северной Кореей

Вашингтон предлагает пошаговый переход к переговорам с Пхеньяном. С такими данными выступает американский постпред в ООН Никки Хейли.

Никита Готский

Ранее глава США Дональд Трамп неожиданно заявил, что обладает готовностью провести переговоры с Северной Кореей и ничего не имеет против телефонной беседы с Ким Чен Ыном. Хейли объясняет, что данный сценарий может воплотиться в жизнь, если КНДР завершит тестирования своих баллистических ракет и перестанет заниматься развитием ядерной программы.По словам постпреда, Вашингтон не ожидает от представителей Пхеньяна оперативных действий, согласно ее утверждению, это не происходит в одну ночь. Ранее в Северной Корее заявляли, что их государство собирается отправить собственных атлетов на зимнюю Олимпиаду, которая состоится в Южной Корее. Такое желание страны поддержали ряд стран, включая и хозяев Игр. Переговоры между Сеулом и Пхеньяном по данному вопросу состоятся девятого января, во вторник.