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| | США предлагают поэтапный переход к диалогу с Северной Кореей

США предлагают поэтапный переход к диалогу с Северной Кореей

Вчера, 22:30
Вашингтон предлагает пошаговый переход к переговорам с Пхеньяном. С такими данными выступает американский постпред в ООН Никки Хейли.

США предлагают поэтапный переход к диалогу с Северной Кореей

 

Ранее глава США Дональд Трамп неожиданно заявил, что обладает готовностью провести переговоры с Северной Кореей и ничего не имеет против телефонной беседы с Ким Чен Ыном. Хейли объясняет, что данный сценарий может воплотиться в жизнь, если КНДР завершит тестирования своих баллистических ракет и перестанет заниматься развитием ядерной программы.

По словам постпреда, Вашингтон не ожидает от представителей Пхеньяна оперативных действий, согласно ее утверждению, это не происходит в одну ночь. Ранее в Северной Корее заявляли, что их государство собирается отправить собственных атлетов на зимнюю Олимпиаду, которая состоится в Южной Корее. Такое желание страны поддержали ряд стран, включая и хозяев Игр. Переговоры между Сеулом и Пхеньяном по данному вопросу состоятся девятого января, во вторник.
Никита Готский
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