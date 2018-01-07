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| | Директор ЦРУ оценил работу Трампа на посту президента США

Директор ЦРУ оценил работу Трампа на посту президента США

Вчера, 20:26
Директор Центрального разведывательного управления оценил деятельность Дональда Трампа на посту президента Соединенных Штатов Америки. По словам Майка Помпео, тему недееспособности американского лидера поднимают те деятели, которые не смогли смириться с его победой на выборах.

Директор ЦРУ оценил работу Трампа на посту президента США

 

Директор ЦРУ сообщил, что рассуждать о компетентности Трампа как президента начали после выхода в свет книги журналиста Майкла Вуллфа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа». Здесь работа хозяина овального кабинета получила нелестную оценку. Помпео в интервью одному из американских изданий заявил, что высказывания о неспособности Трампа управлять страной являются абсурдом и домыслами, лишенными основания. Директор ЦРУ подчеркивает, что Трамп принимает деятельное участие в работе разведуправления и ставит перед ведомством весьма сложные задачи.

Ежедневно президент проводит брифинги, во время которых обсуждает вопросы разведки и нацбезопасности. Это можно заключить из его расписания, которое регулярно публикуется на сайте Белого дома.
Дарья Светозарова
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