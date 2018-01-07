Директор ЦРУ оценил работу Трампа на посту президента США

Директор Центрального разведывательного управления оценил деятельность Дональда Трампа на посту президента Соединенных Штатов Америки. По словам Майка Помпео, тему недееспособности американского лидера поднимают те деятели, которые не смогли смириться с его победой на выборах.

Дарья Светозарова

Директор ЦРУ сообщил, что рассуждать о компетентности Трампа как президента начали после выхода в свет книги журналиста Майкла Вуллфа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа». Здесь работа хозяина овального кабинета получила нелестную оценку. Помпео в интервью одному из американских изданий заявил, что высказывания о неспособности Трампа управлять страной являются абсурдом и домыслами, лишенными основания. Директор ЦРУ подчеркивает, что Трамп принимает деятельное участие в работе разведуправления и ставит перед ведомством весьма сложные задачи.Ежедневно президент проводит брифинги, во время которых обсуждает вопросы разведки и нацбезопасности. Это можно заключить из его расписания, которое регулярно публикуется на сайте Белого дома.