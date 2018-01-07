Марин Ле Пен поменяет название "Национального фронта"

Французской партии "Национальный фронт" необходимо изменить название. Так считает ее председатель Марин Ле Пен.

Никита Готский

По ее мнению, партия должна называться совсем по-другому для привлечения новых избирателей. Также она заявила, что партийные деятели поддерживают ее идею. Сейчас руководители "Национального фронта" рассылают по всей Франции опросники для изучения мнения однопартийцев по этому поводу. В случае, если большая их часть согласится изменить название, то на предстоящем партийном съезде лидеры фракции предложат несколько наименований, по которым пройдет всеобщее голосование.В данное время Марин Ле Пен совершает большой тур по стране для "перезагрузки партии" после своего проигрыша на президентских выборах в минувшем году. Политик считает, что это позволит "Национальному фронту" как привлечь новых сторонников, так и поднять уровень фракции, что далее поможет для формирования правительственной группы с иными политическими силами.