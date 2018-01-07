Марин Ле Пен поменяет название "Национального фронта"

По ее мнению, партия должна называться совсем по-другому для привлечения новых избирателей. Также она заявила, что партийные деятели поддерживают ее идею. Сейчас руководители "Национального фронта" рассылают по всей Франции опросники для изучения мнения однопартийцев по этому поводу. В случае, если большая их часть согласится изменить название, то на предстоящем партийном съезде лидеры фракции предложат несколько наименований, по которым пройдет всеобщее голосование.
В данное время Марин Ле Пен совершает большой тур по стране для "перезагрузки партии" после своего проигрыша на президентских выборах в минувшем году. Политик считает, что это позволит "Национальному фронту" как привлечь новых сторонников, так и поднять уровень фракции, что далее поможет для формирования правительственной группы с иными политическими силами.