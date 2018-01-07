Латвия погрязла во многомиллионных долгах после ответных санкций РФ

Заморозив связи с РФ, Латвия лишилась кредитоспособного населения - востребованные профессионалы покинули страну, трудовая миграция теперь на критическом уровне. При этом население не способно покрыть свои долги - их невозвратная доля, включающая налоги и пени, стремится к 100 миллионам евро.
Экономическая ситуация вынудила власти уступить - Латвия простила должникам пени, а с октября 2017 позволила выплачивать долги в рассрочку. Это единственная возможность хотя бы частично восполнить казну. За 2 месяца программа рассрочки привлекла 13 тысяч должников.