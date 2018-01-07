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| | Латвия погрязла во многомиллионных долгах после ответных санкций РФ

Латвия погрязла во многомиллионных долгах после ответных санкций РФ

Вчера, 19:08
После того, как РФ применила к Прибалтике ответные санкции, Латвия погрязла во многомиллионных долгах. Возобновление отношений с Россией могло бы исправить положение, но Рига против такого шага.

Латвия погрязла во многомиллионных долгах после ответных санкций РФ

 

Заморозив связи с РФ, Латвия лишилась кредитоспособного населения - востребованные профессионалы покинули страну, трудовая миграция теперь на критическом уровне. При этом население не способно покрыть свои долги - их невозвратная доля, включающая налоги и пени, стремится к 100 миллионам евро.

Экономическая ситуация вынудила власти уступить - Латвия простила должникам пени, а с октября 2017 позволила выплачивать долги в рассрочку. Это единственная возможность хотя бы частично восполнить казну. За 2 месяца программа рассрочки привлекла 13 тысяч должников.
Яна Татьянина
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