Латвия погрязла во многомиллионных долгах после ответных санкций РФ

После того, как РФ применила к Прибалтике ответные санкции, Латвия погрязла во многомиллионных долгах. Возобновление отношений с Россией могло бы исправить положение, но Рига против такого шага.

Яна Татьянина

Заморозив связи с РФ, Латвия лишилась кредитоспособного населения - востребованные профессионалы покинули страну, трудовая миграция теперь на критическом уровне. При этом население не способно покрыть свои долги - их невозвратная доля, включающая налоги и пени, стремится к 100 миллионам евро.Экономическая ситуация вынудила власти уступить - Латвия простила должникам пени, а с октября 2017 позволила выплачивать долги в рассрочку. Это единственная возможность хотя бы частично восполнить казну. За 2 месяца программа рассрочки привлекла 13 тысяч должников.