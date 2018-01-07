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| | Песков поделился информацией, в каких храмах крестили родителей Путина

Песков поделился информацией, в каких храмах крестили родителей Путина

Вчера, 19:12
В СМИ поступил непоследовательный материал о крещении родителей Путина, что произвело споры на эту тему.

Песков поделился информацией, в каких храмах крестили родителей Путина

 

Пресс-секретарь Дмитрий Песков, дабы избежать неправдивой информации, рассказал, в каких храмах проходило таинство крещения матери и отца президента. В Тверской области крестили мать Марию Ивановну, а в Симеоновской церкви в Петербурге - отца Владимира Спиридоновича. Владимир Путин принял обряд крещение в Спасо-Преображенском соборе Петербурга. Этот спор начался из-за ошибочного мнения, якобы правитель поехал на молебен в честь Рождества в собор, где ранее проходили крестины его родителей.

Глава Российской Федерации Владимир Путин предоставил речь, 7 января, с торжественным приветствием все население России с Рождеством Христовым. Пожелал любви, здоровья, счастья, и чтоб семейный очаг благополучия никогда не угасал.
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