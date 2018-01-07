Ксения Собчак лишилась миллионов рублей на президентские выборы

У Ксении Собчак пропали миллионы рублей на президентскую кампанию. У ее оппонентов на счету куда меньшие деньги.

Никита Готский

По данным ЦИК, на счету фонда ведущей находится более 19 миллионов рублей, что делает ее самым обеспеченным претендентом на пост главы российского государства. До этого она сообщала о двух влиятельных спонсорах, которые предлагали ей 900 миллионов рублей на выборы.Ксении теперь необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей для регистрации кандидатуры на выборы президента. Про деньги ведущей пока рано думать, по этому показателю она уже перегнала своих конкурентов. К примеру, у лидера ЛДПР Владимира Жириновского на счету 1,2 рубля. У Собчак 19 миллионов, из которых она потратила к данному моменту 3,7 миллиона.Предполагаемых 900 миллионов от спонсоров Ксения так и не получила. Куда они подевались тоже неизвестно. Не исключается, что дочь первого главы Санкт-Петербурга при РФ не успела перевести их на свой личный счет.