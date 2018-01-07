Звезда Табби продолжает «неправильно» мерцать: Учёные усомнились в обитаемости созвездия Лебедя

Мнения

Звезда Табби продолжает «неправильно» мерцать: Учёные усомнились в обитаемости созвездия Лебедя

Учёные опровергли наличие сферы Дайсона.

Игуанопад, замёрзшие акулы и черепахи: Землю ожидает очередной апокалипсис?

От Редактора

Игуанопад, замёрзшие акулы и черепахи: Землю ожидает очередной апокалипсис?

Климатическая «бомба» в США предвестник апокалипсиса?

Сюжеты :

Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями Учёные изобрели гаджет, который вылечит звон в ушах Британская травести-дива случайно порвала платье и оголилась на выступлении NASA опубликует все записи миссий Аполлон 60-70-х годов Регина Тодоренко отрастила монобровь и готовится снимать шоу Фермер сняла на видео три НЛО в Новой Зеландии, после чего корова растелилась Татьяну Мусульбес стало сильно беспокоить мнение окружающих Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих
| | Ксения Собчак лишилась миллионов рублей на президентские выборы

Ксения Собчак лишилась миллионов рублей на президентские выборы

Вчера, 18:26
У Ксении Собчак пропали миллионы рублей на президентскую кампанию. У ее оппонентов на счету куда меньшие деньги.

Ксения Собчак лишилась миллионов рублей на президентские выборы

 

По данным ЦИК, на счету фонда ведущей находится более 19 миллионов рублей, что делает ее самым обеспеченным претендентом на пост главы российского государства. До этого она сообщала о двух влиятельных спонсорах, которые предлагали ей 900 миллионов рублей на выборы.

Ксении теперь необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей для регистрации кандидатуры на выборы президента. Про деньги ведущей пока рано думать, по этому показателю она уже перегнала своих конкурентов. К примеру, у лидера ЛДПР Владимира Жириновского на счету 1,2 рубля. У Собчак 19 миллионов, из которых она потратила к данному моменту 3,7 миллиона.

Предполагаемых 900 миллионов от спонсоров Ксения так и не получила. Куда они подевались тоже неизвестно. Не исключается, что дочь первого главы Санкт-Петербурга при РФ не успела перевести их на свой личный счет.
Никита Готский
Новости по теме
Ксения Собчак балатируется на президентские выборы в 2018 году
Ксения Собчак балатируется на президентские выборы в 2018 году

Всеми известная телеведущая Ксения Собчак подала свою кандидатуру на выборы в президенты России, которые состоятся 18 март 2018 года. На сбор подписей, в

Ксения Собчак ищет главу для предвыборного штаба в Перми
Ксения Собчак ищет главу для предвыборного штаба в Перми

Ксения Собчак ищет главу для предвыборного штаба, который откроет в Перми. Тимур Валеев, политтехнолог кандидатки на президентский пост, сообщил, что на

Первенец Ксении Собчак заработывает свои первые миллионы‍
Первенец Ксении Собчак заработывает свои первые миллионы‍

Первенец Ксении Собчак, за три месяца своей жизни заработал более 4 миллионов рублей. Об этом сообщают российские СМИ.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости