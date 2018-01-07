Госдума предлагает Украине вернуть пол-страны после слов о советской оккупации

Госдума предлагает Киеву возвратить пол-Украины после слов о советской оккупации. С речью по данному поводу выступил шеф комитета по делам СНГ Леонид Калашников.

Никита Готский

По словам политика, если правительство Украины поддержит данную инициативу, то в таком случае ей придется отказаться от всех территорий, которые передала стране советская власть. Калашников утверждает, если на полном серьезе к этому относиться, то тогда Киеву придется возвратить РФ пол-Украины. Это не только Крым, а и Харьков, Днепр и Донбасс, так как до создания Страны Советов эти земли не были в составе Украины.Прежде директор института национальной памяти Украины Владимир Вятрович отметил, что властям страны нужно признать время ее нахождения в составе СССР период "советской оккупации". Также он призвал принять закон о правопреемности современной страной традиций и норм УНР, существовавшей в 1917-1921 годах.