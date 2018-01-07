Навальный встретил Новый год с долгами в 16,9 тысячи рублей

Судебные приставы имеют финансовые претензии к оппозиционеру Алексею Навальному в размере 16,9 тысячи рублей. Предположительно, глава ФБК не оплатил судебные расходы после проигрыша в тяжбе о защите чести и деловой репутации предпринимателя Сергея Михайлова.

Дарья Светозарова

В базе данных судебных приставов значится долговое обязательство Навального за 7 декабря прошлого года. В октябре 2017 года Люблинский суд вынес постановление о взыскании аналогичной суммы с оппозиционера по делу Михайлова. Бизнесмен подал в суд на главу ФБК за то, что последний назвал его «лидером солнцевской организованной преступной группировки». Отмечается, что материальной компенсации истец не требовал, но попросил возместить судебные издержки.Суд прислушался к требованиям бизнесмена и вынес решение о вине Навального. Его обязали удалить данные сведения и опубликовать опровержение. Антикоррупционер оставил требования суда без выполнения. Если он не выплатит в ближайшее время озвученную сумму, его счета могут арестовать по требованию ФССП.