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| | Николаев требует продать "Украину"

Николаев требует продать "Украину"

Вчера, 16:56
Правительство Киева несогласно продавать ракетный крейсер "Украина", для выплаты зарплаты людям.

Николаев требует продать "Украину"

 

Дело в том, что власти Украины, задолжали заработную плату, перед отстраненными сотрудниками Николаевского государственного судостроительного комбината. Долг составил сумму 65 миллионов гривен, а перед теми людьми, которые еще трудятся - должны 50 миллионов гривен. Глава комбината Николай Головченко считает, что если продать корабль, то тех денег хватит, что бы полностью рассчитаться по счетам с людьми. Однако на такой шаг Киев не пойдет. Работники кораблестроительства очень переживают, что про них позабудут и денег не отдадут.


Ранее, в 2017 году весной Петром Порошенком был подписан указ о утилизации судна "Украина».
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