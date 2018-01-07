Николаев требует продать "Украину"

Правительство Киева несогласно продавать ракетный крейсер "Украина", для выплаты зарплаты людям.





Дело в том, что власти Украины, задолжали заработную плату, перед отстраненными сотрудниками Николаевского государственного судостроительного комбината. Долг составил сумму 65 миллионов гривен, а перед теми людьми, которые еще трудятся - должны 50 миллионов гривен. Глава комбината Николай Головченко считает, что если продать корабль, то тех денег хватит, что бы полностью рассчитаться по счетам с людьми. Однако на такой шаг Киев не пойдет. Работники кораблестроительства очень переживают, что про них позабудут и денег не отдадут.

Ранее, в 2017 году весной Петром Порошенком был подписан указ о утилизации судна "Украина».