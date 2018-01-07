Советник Порошенко высмеял смерть героя ДНР

Юрий Бирюков, советник президента Украины Петра Порошенко, в Facebook высмеял смерть героя ДНР, убитого на Донбассе. Политик опубликовал видео атаки снайпера ВСУ.

Игорь Махно

В комментариях к записи Бирюков пояснил подписчикам, что выстрел был сделан из СВД - снайперской винтовки Драгунова. Каратель использовал патрон с легкой пулей и стальным сердечником, а также тепловизионный оптический прицел. "Работал" боевик с дистанции более 400 метров.Ранее в Минске прошло очередное заседание контактной группы, в ходе которого стороны подписали договор о прекращении огня на время Нового года и Рождества. Киев, как и много раз до этого, соблюдать заключенное соглашение не стал.