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| | Советник Порошенко высмеял смерть героя ДНР

Советник Порошенко высмеял смерть героя ДНР

Сегодня, 08:15
Юрий Бирюков, советник президента Украины Петра Порошенко, в Facebook высмеял смерть героя ДНР, убитого на Донбассе. Политик опубликовал видео атаки снайпера ВСУ.

Советник Порошенко высмеял смерть героя ДНР

 

В комментариях к записи Бирюков пояснил подписчикам, что выстрел был сделан из СВД - снайперской винтовки Драгунова. Каратель использовал патрон с легкой пулей и стальным сердечником, а также тепловизионный оптический прицел. "Работал" боевик с дистанции более 400 метров.

Ранее в Минске прошло очередное заседание контактной группы, в ходе которого стороны подписали договор о прекращении огня на время Нового года и Рождества. Киев, как и много раз до этого, соблюдать заключенное соглашение не стал.
Игорь Махно
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