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| | Расследование Мюллера не касается Трампа

Расследование Мюллера не касается Трампа

Вчера, 21:39
Расследования американского спецпрокурора Роберта Мюллера не касаются президента Дональда Трампа. Об этом заявил он сам во время общения с корреспондентами.

Расследование Мюллера не касается Трампа

 

Трамп опровергает тот факт, что следствие Мюллера затрагивает его персону. Трамп предположил, что следователи занимаются представителем партии демократов, а также его главной оппонентки на выборах двухгодичной давности Хиллари Клинтон, но не им самим. При этом президент США не стал отвечать прямо на вопрос, обладает ли он готовностью предоставить показания команде Мюллера, назначенного министром юстиции весной минувшего года генпрокурором Джеффом Сешнсом, который самоустранился от разбирательств по возможному вмешательству РФ в выборы президента США.

Тогда же Трамп снова опроверг причастность к сотрудничеству с Россией для победы на выборах. "Не было сговора и преступления", доказывает глава государства.
Никита Готский
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