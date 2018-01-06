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| | Трамп не исключает включение США в диалог Южной Кореи и КНДР

Трамп не исключает включение США в диалог Южной Кореи и КНДР

Вчера, 21:17
Вашингтон поддерживает диалог Сеула и Пхеньяна, а при необходимости и сам может присоединиться к нему. Такое заявление сделал Дональд Трамп.

Трамп не исключает включение США в диалог Южной Кореи и КНДР

 

По словам американского президента, США высказывают слова поддержки переговорам Северной и Южной Кореи. Он не исключил, что североамериканцы могут спустя некоторое время подключиться к нему.

Сам диалог еще не начался, пока только проводятся приготовления к нему. Необходимо отметить, что инициировал переговоры глава КНДР Ким Чен Ын, решивший договориться с соседями по вопросам участия спортсменов из КНДР в зимней Олимпиаде. Сеул с одобрением относится к данной затее и уже начинает готовить дипломатическую миссию. К данному моменту обе стороны обменялись факсами, обсуждая факторы предстоящего диалога. В последний раз такой диалог между КНДР и Южной Кореей велся 4 года назад.
Никита Готский
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