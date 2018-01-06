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| | Российские дипломаты развенчали миф о русской мафии в Великобритании

Российские дипломаты развенчали миф о русской мафии в Великобритании

Вчера, 21:12
После выхода на британские экраны сериала «МакМафия», рассказывающем о приключениях сына главаря русской мафии в Соединенном Королевстве, российское посольство в Лондоне обвинило канал ВВС в распространении клише о «русских гангстерах». Дипломаты обрушились на телеканал с критическими замечаниями и провели опрос в соцсети среди британцев. Они поинтересовались у подписчиков, сколько, по их мнению, в английских тюрьмах арестантов из РФ.

Российские дипломаты развенчали миф о русской мафии в Великобритании

 

В опроснике указывали варианты: «более трехсот человек», «между сотней и тремястами», «между десятью и ста» и «меньше десяти». За вариант с количеством меньше десяти проголосовали 59% участников опроса. Оказалось, что это правильный ответ. За вариант «больше трехсот» высказались 12% подписчиков, а ответ «между десятью и ста» выбрали более 20% респондентов.

Сотрудники российской дипмиссии признались, что рады трезвости мышления британцев и поблагодарили их за то, что они не покупаются на распространяемые каналом клише. Дипломаты подчеркнули, что уровень преступности среди россиян в Британии минимальный.
Дарья Светозарова
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