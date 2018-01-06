Российские дипломаты развенчали миф о русской мафии в Великобритании

В опроснике указывали варианты: «более трехсот человек», «между сотней и тремястами», «между десятью и ста» и «меньше десяти». За вариант с количеством меньше десяти проголосовали 59% участников опроса. Оказалось, что это правильный ответ. За вариант «больше трехсот» высказались 12% подписчиков, а ответ «между десятью и ста» выбрали более 20% респондентов.
Сотрудники российской дипмиссии признались, что рады трезвости мышления британцев и поблагодарили их за то, что они не покупаются на распространяемые каналом клише. Дипломаты подчеркнули, что уровень преступности среди россиян в Британии минимальный.