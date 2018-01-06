Порошенко призывает в Рождество молиться за военных

По мнению Петра Порошенко эти праздничные дни как никогда подходят для молитв, в которых следует просить Бога помочь солдатам и сохранить им жизни, так как они отважно защищают границы Украины, забывая про все кроме долга. Президент считает, что Господь не останется равнодушным к пламенным молитвам истинных христиан, не бросив их на произвол судьбы.
Порошенко призывает в Рождество молиться за военныхВчера, 20:02
Лидер украинского государства Пётр Порошенко подписал закон, в соответствии с которым 25 декабря, день католического Рождества, официально объявляется выходным
Президент Украины Петр Порошенко похвастался усовершенствованным в Киеве советским танком Т-72А. Украинский лидер обнародовал видеоролик на официальной
14 октября в Украине проходит празднование Дня защитника страны. По случаю праздника на официальной странице главы Украины Петра Порошенка в Facebook появилось