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| | Порошенко призывает в Рождество молиться за военных

Порошенко призывает в Рождество молиться за военных

Вчера, 20:02
Президент Украины Петр Порошенко обнародовал на своей официальной странице в соцсети Facebook пост в честь праздника Рождество, при этом изложив в нем просьбу от лица всех военнослужащих и властей страны. К поздравления главы государств присоединилась его супруга.

Порошенко призывает в Рождество молиться за военных

 

По мнению Петра Порошенко эти праздничные дни как никогда подходят для молитв, в которых следует просить Бога помочь солдатам и сохранить им жизни, так как они отважно защищают границы Украины, забывая про все кроме долга. Президент считает, что Господь не останется равнодушным к пламенным молитвам истинных христиан, не бросив их на произвол судьбы.
Пойда Анна
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