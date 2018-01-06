Порошенко призывает в Рождество молиться за военных

Президент Украины Петр Порошенко обнародовал на своей официальной странице в соцсети Facebook пост в честь праздника Рождество, при этом изложив в нем просьбу от лица всех военнослужащих и властей страны. К поздравления главы государств присоединилась его супруга.

Пойда Анна

По мнению Петра Порошенко эти праздничные дни как никогда подходят для молитв, в которых следует просить Бога помочь солдатам и сохранить им жизни, так как они отважно защищают границы Украины, забывая про все кроме долга. Президент считает, что Господь не останется равнодушным к пламенным молитвам истинных христиан, не бросив их на произвол судьбы.