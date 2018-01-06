Посол Британии считает небезопасной введение визовой либерализации с Украиной

В Лондоне не считают нужным вводить визовый режим с Украиной, до тех пор, пока не будут отвечать требованиям безопасности.





Посла Великобритании Джудит Гоф насторожил случай, когда в Украине незаконно дали украинский паспорт человеку, который сделал покушение на жизнь Адама Осмаева и его супругу Амину Окуеву. Джудит потребовала расследования, как такое могло произойти. Она начала сомневаться, стоит ли, в целях безопасности, вводить в Украину безвизовый режим.Напомним, что с 11 июня 2017 года Украина вступила с Евросоюзом в безвизовый режим. Теперь украинцы могут без излишних проблем посещать страны Европы. Однако Великобритания и Ирландия не спешат открывать свои рубежи, а также ждать гостей из Украины.