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| | Посол Британии считает небезопасной введение визовой либерализации с Украиной

Посол Британии считает небезопасной введение визовой либерализации с Украиной

Вчера, 18:44
В Лондоне не считают нужным вводить визовый режим с Украиной, до тех пор, пока не будут отвечать требованиям безопасности.

Посол Британии считает небезопасной введение визовой либерализации с Украиной

 

Посла Великобритании Джудит Гоф насторожил случай, когда в Украине незаконно дали украинский паспорт человеку, который сделал покушение на жизнь Адама Осмаева и его супругу Амину Окуеву. Джудит потребовала расследования, как такое могло произойти. Она начала сомневаться, стоит ли, в целях безопасности, вводить в Украину безвизовый режим.

Напомним, что с 11 июня 2017 года Украина вступила с Евросоюзом в безвизовый режим. Теперь украинцы могут без излишних проблем посещать страны Европы. Однако Великобритания и Ирландия не спешат открывать свои рубежи, а также ждать гостей из Украины.
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