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| | Трамп объявил о своей гениальности

Трамп объявил о своей гениальности

Вчера, 17:13
Оценивая свои интеллектуальные возможности, а также свой психотип, президент США Дональд Трамп во всеуслышание объявил о своей гениальности, добавив, что считает себя весьма устойчивым человеком в психическом плане.

Трамп объявил о своей гениальности

 

Напомним, ранее скандально известный журналист по имени Майкл Вулфф пустил в продажу свою книгу, в которой рассказал о том, почему интеллектуальные способности Дональда Трампа не позволяют ему стать успешным главой государства. На выход книги в свет Трамп отреагировал не очень сдержанно, заявив о том, что всё, что в ней написано – это нелепая клевета и весьма изощрённое искажение фактов.

Помимо этого, Трамп заявил о том, что он является гением, так как он сумел проложить долгий и трудный путь от обычного бизнесмена до президента Соединенных Штатов Америки. Трамп акцентировал особое внимание на том, что в отличие от большинства кандидатов в президенты он получил высокопоставленную должность с первого раза.
Александр Вест
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