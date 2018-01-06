Рождество и Юпитер: Как астрономы царя Ирода Вифлеемскую звезду проглядели?

Мнения

Рождество и Юпитер: Как астрономы царя Ирода Вифлеемскую звезду проглядели?

Учёные разгадали ещё одну тайну Рождества.

Во Флориде обнаружили парковку НЛО: Земные разработки или инопланетные корабли?

От Редактора

Во Флориде обнаружили парковку НЛО: Земные разработки или инопланетные корабли?

Специалисты уверены в сотрудничестве учёных с гуманоидами.

Сюжеты :

Учёные изобрели гаджет, который вылечит звон в ушах Британская травести-дива случайно порвала платье и оголилась на выступлении NASA опубликует все записи миссий Аполлон 60-70-х годов Регина Тодоренко отрастила монобровь и готовится снимать шоу Фермер сняла на видео три НЛО в Новой Зеландии, после чего корова растелилась Татьяну Мусульбес стало сильно беспокоить мнение окружающих Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой Скоро врачи будут лечить пациентов едой, а не лекарствами В Apple снимают сериал о жизни знаменитостей Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова
| | Алексей Навальный не допускается к выборам в президенты

Алексей Навальный не допускается к выборам в президенты

Вчера, 16:53
Алексей Навальный подал в суд иск, который был отклонен, на решение о законности отказа ЦИК.

Алексей Навальный не допускается к выборам в президенты

 

25 декабря ЦИК отклонил заявку Алексею Навальному по поводу регистрации на выборы 2018. Навальный в прошлом был осужден и приговорен к условному сроку. Напомним, что ранее осужденным, запрещено принимать участие в выборах на протяжении 10 лет. Навальный, видимо считает, что условный срок не может стать преградой для участия на выборах, и подал в Верховный суд иск, который был отклонен. Однако Навальный отказываться от своей цели участвовать на выборах, не намерен. Если все же его не допустят, он грозится опровергнуть отказ в Европейском суде по правам человека.

Ранее информировалось, что выборы главы РФ пройдут 18 марта 2018 года. Кандидат в президенты будет избираться на 6-летний срок. По последнему опросу населения, из всех кандидатов, превышают голоса за Владимира Путина. Также, волонтерами страны, откроются участки сбора подписей в поддержку самовыдвижения на выборах Владимира Путина. Что бы победить, в предстоящих выборах, ему понадобится набрать не менее 300 голосов избирателей, и 7,5 тысячи подписей граждан. По всей территории страны уже открылись такие участки в 16 городах.
Новости по теме
Навальный подал жалобу на решение ВС РФ о недопуске на выборы
Навальный подал жалобу на решение ВС РФ о недопуске на выборы

Оппозиционер Алексей Навальный подал жалобу на решение Верховного суда РФ, которым было признано законность постановления ЦИК о недопущении блогера к участию в

Навальный прокомментировал планы Собчак на участие в выборах
Навальный прокомментировал планы Собчак на участие в выборах

Оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал планы Ксении Собчак на участие в выборах президента РФ в 2018 году. Заявление прозвучало во время митинга

Алексей Навальный намерен поучаствовать в предстоящих президентских выборах
Алексей Навальный намерен поучаствовать в предстоящих президентских выборах

Общественный деятель и оппозиционер Алексей Навальный намерен поучаствовать в предстоящих выборах в президенты РФ, намеченных на 2018. Но для того, чтобы стать

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости