Алексей Навальный не допускается к выборам в президенты

Алексей Навальный подал в суд иск, который был отклонен, на решение о законности отказа ЦИК.





25 декабря ЦИК отклонил заявку Алексею Навальному по поводу регистрации на выборы 2018. Навальный в прошлом был осужден и приговорен к условному сроку. Напомним, что ранее осужденным, запрещено принимать участие в выборах на протяжении 10 лет. Навальный, видимо считает, что условный срок не может стать преградой для участия на выборах, и подал в Верховный суд иск, который был отклонен. Однако Навальный отказываться от своей цели участвовать на выборах, не намерен. Если все же его не допустят, он грозится опровергнуть отказ в Европейском суде по правам человека.Ранее информировалось, что выборы главы РФ пройдут 18 марта 2018 года. Кандидат в президенты будет избираться на 6-летний срок. По последнему опросу населения, из всех кандидатов, превышают голоса за Владимира Путина. Также, волонтерами страны, откроются участки сбора подписей в поддержку самовыдвижения на выборах Владимира Путина. Что бы победить, в предстоящих выборах, ему понадобится набрать не менее 300 голосов избирателей, и 7,5 тысячи подписей граждан. По всей территории страны уже открылись такие участки в 16 городах.