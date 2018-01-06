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| | При въезде на Украину более 15 тысяч россиян прошли биометрический контроль

При въезде на Украину более 15 тысяч россиян прошли биометрический контроль

Вчера, 15:30
Олег Слободян, являющийся официальным помощником руководителя Государственной пограничной службы украинского государства, заявил о том, что в 2018 году уже более 15 тысяч граждан России прошли биометрическую проверку при въезде в Украину.

При въезде на Украину более 15 тысяч россиян прошли биометрический контроль

 

Слободян отметил, что после введения биометрического контроля на границах украинского государства соответствующую процедуру авторизации успешно выполнили уже более 22 тысяч граждан, которые въезжали на территорию Украины. По словам Олега Слободяна, пока весьма преждевременно связывать недопуск некоторых личностей на территорию украинского государства с введением новой системы авторизации с помощью определения биометрических данных, так как она была введена относительно недавно, а её база лишь начала наполняться информацией о гражданах.

Также Слободян заметил, что за всё время использования данной системы авторизации личности не было выявлено никаких сбоев, или серьёзных проблем, связанных с оборудованием, или функционированием системы.
Александр Вест
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