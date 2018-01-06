Собчак назвала Россию государством «бедных и обездоленных»

Известная телеведущая, а ныне и кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила о том, что считает Россию государством, где живут бедные и обездоленные люди, обладающие значительной силой и талантом.

Александр Вест

В рамках своего предвыборного турне Ксения посещает различные города России, где общается с её поклонниками и призывает граждан поддерживать её кандидатуру на предстоящей президентской гонке, которая начнётся уже в марте. По словам Собчак, в последнее время она часто общается с россиянами, которые делятся с ней своими переживаниями и проблемами. Ксения заметила, что люди подходят к ней и рассказывают о накопившихся проблемах не только во время официальных встреч в её предвыборных штабах, но и в её повседневной жизни, в магазинах, а иногда даже подходят на улице, узнав её.Ксения заявила, что она недоумевает как таких сильных и талантливых людей можно постоянно грабить и не замечать их проблем, не замечать их самих.