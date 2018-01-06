Поклонская ответила Верховной Раде на "украинский паспорт"

Российский депутат Наталья Поклонская ответила Верховной Раде на украинское гражданство.

Никита Готский

Экс-прокурор Крыма посоветовала депутату ВРУ Сергею Лещенко разобраться с собственным американским паспортом. Таким образом она среагировала на утверждение политика из "Блока Петра Порошенко" о ее гражданстве Украины. По словам Поклонской, на сегодня она является обладательницей только одного гражданства российского, и, как указывается в послании Госмиграционной службы Украины, на которое сослался Лещенко, закон о гражданстве ей не нарушался. Напоследок она посоветовала украинским депутатам разобраться со своими заокеанскими гражданствами.Прежде сподвижник Петра Порошенко заявил, что госструктуры не отобрали у Натальи Поклонской украинского паспорта. По его мнению, экс-прокурор не могла стать депутатом Госдумы, не получив неукраинского паспорта. Чиновник отправил запрос в миграционную службу, где ему будто бы ответили, что организация не обладает доказательствами того, что Поклонскую лишили паспорта украинского гражданина.