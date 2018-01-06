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| | Поклонская ответила Верховной Раде на "украинский паспорт"

Поклонская ответила Верховной Раде на "украинский паспорт"

Сегодня, 14:29
Российский депутат Наталья Поклонская ответила Верховной Раде на украинское гражданство. 

Поклонская ответила Верховной Раде на "украинский паспорт"

 

Экс-прокурор Крыма посоветовала депутату ВРУ Сергею Лещенко разобраться с собственным американским паспортом. Таким образом она среагировала на утверждение политика из "Блока Петра Порошенко" о ее гражданстве Украины. По словам Поклонской, на сегодня она является обладательницей только одного гражданства российского, и, как указывается в послании Госмиграционной службы Украины, на которое сослался Лещенко, закон о гражданстве ей не нарушался. Напоследок она посоветовала украинским депутатам разобраться со своими заокеанскими гражданствами.

Прежде сподвижник Петра Порошенко заявил, что госструктуры не отобрали у Натальи Поклонской украинского паспорта. По его мнению, экс-прокурор не могла стать депутатом Госдумы, не получив неукраинского паспорта. Чиновник отправил запрос в миграционную службу, где ему будто бы ответили, что организация не обладает доказательствами того, что Поклонскую лишили паспорта украинского гражданина.
Никита Готский
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