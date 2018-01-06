"Грузинский легион" покидает ряды ВСУ

"Грузинский легион" покидает вооруженные силы Украины. Об этом сообщили в пресс-службе подразделения.

Никита Готский

Сообщается, что в конце минувшего года легион в полно составе вышел из состава 54 бригады ВСУ по причине некомпетентности командующего бригады Алексея Майстренко, а также якобы противозаконных указаний, издаваемых им. Командиры "Грузинского легиона" пообещали рассказать на специальной пресс-конференции фрагменты операции, которая произошла в середине декабря, в итоге которой получили повреждения 11 солдат легиона и одного из батальонов Вооруженных украинских сил. Помимо этого, командующие "Грузинского легиона" обвинил своих украинских коллег в изъятии у бригады автомобилей, личного имущества, а также переданных волонтерам касок и бронежилетов."Грузинский легион" незначительная, по данным СМИ, диверсионная группа численностью до 20 лиц, действовавшая на территории ЛНР. Кроме грузин, в ее составе находятся итальянец, француз и швейцарец. Поддерживал бригаду экс-глава Грузии Михаил Саакашвили.