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| | "Грузинский легион" покидает ряды ВСУ

"Грузинский легион" покидает ряды ВСУ

Сегодня, 12:22
"Грузинский легион" покидает вооруженные силы Украины. Об этом сообщили в пресс-службе подразделения.

"Грузинский легион" покидает ряды ВСУ

 

Сообщается, что в конце минувшего года легион в полно составе вышел из состава 54 бригады ВСУ по причине некомпетентности командующего бригады Алексея Майстренко, а также якобы противозаконных указаний, издаваемых им. Командиры "Грузинского легиона" пообещали рассказать на специальной пресс-конференции фрагменты операции, которая произошла в середине декабря, в итоге которой получили повреждения 11 солдат легиона и одного из батальонов Вооруженных украинских сил. Помимо этого, командующие "Грузинского легиона" обвинил своих украинских коллег в изъятии у бригады автомобилей, личного имущества, а также переданных волонтерам касок и бронежилетов.

"Грузинский легион" незначительная, по данным СМИ, диверсионная группа численностью до 20 лиц, действовавшая на территории ЛНР. Кроме грузин, в ее составе находятся итальянец, француз и швейцарец. Поддерживал бригаду экс-глава Грузии Михаил Саакашвили.
Никита Готский
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