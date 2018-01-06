В Раде объяснили, почему Киев сохранил гражданство Украины Поклонской

По словам Лещенко, ранее он посылал официальный запрос в украинскую Государственную миграционную службу (ГСУ) относительно вопроса о гражданстве Натальи Поклонской. В ответ украинское ведомство отправило Сергею Лещенко письмо, в котором указывалось, что представители ГСУ не имеют никаких документальных подтверждений для официальной постановки задачи об утрате Натальей гражданства в украинском государстве.
Данный факт весьма возмутил депутата, так как, по его словам, Поклонская не могла получить должность депутата Государственной думы Российской Федерации без получения российского паспорта, что являлось бы нарушением закона о двойном гражданстве, который действует в Украине. Напомним, два года назад украинская сторона обвинила Поклонскую в государственной измене.