В Раде объяснили, почему Киев сохранил гражданство Украины Поклонской

Сергей Лещенко, являющийся депутатом Верховной Рады Украины, рассказал о том, почему бывшему прокурору Наталье Поклонской оставили украинское гражданство.

Александр Вест

По словам Лещенко, ранее он посылал официальный запрос в украинскую Государственную миграционную службу (ГСУ) относительно вопроса о гражданстве Натальи Поклонской. В ответ украинское ведомство отправило Сергею Лещенко письмо, в котором указывалось, что представители ГСУ не имеют никаких документальных подтверждений для официальной постановки задачи об утрате Натальей гражданства в украинском государстве.Данный факт весьма возмутил депутата, так как, по его словам, Поклонская не могла получить должность депутата Государственной думы Российской Федерации без получения российского паспорта, что являлось бы нарушением закона о двойном гражданстве, который действует в Украине. Напомним, два года назад украинская сторона обвинила Поклонскую в государственной измене.