Белоруссия закрывает генконсульство в Одессе

Власти Белоруссии утвердили закрытие генерального консульства страны, которое в данный момент расположено на территории Украины в Одессе. Данная информация была обнародована пресс-службой правительства Республики Беларусь.

Александр Вест

Согласно официальному указу, одобренному властями Белоруссии, генконсульство белорусского государства должно быть расформировано до 23 февраля нынешнего года. Пресс-службой правительства Белоруссии также были обнародованы данные о том, что все необходимые меры по закрытию консульства в Одессе будут предприняты представителями Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Отметим, данное решение было принято Советом министров белорусского государства.Напомним, данные меры можно считать ответными действиями на решение украинских властей о депортации белорусского дипломата после того, как один из советников украинского посольства был назван в Белоруссии нежелательной персоной. Власти Белоруссии подчеркнули, что действия украинского правительства были весьма «безосновательными».