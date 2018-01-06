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| | Белоруссия закрывает генконсульство в Одессе

Белоруссия закрывает генконсульство в Одессе

Сегодня, 08:50
Власти Белоруссии утвердили закрытие генерального консульства страны, которое в данный момент расположено на территории Украины в Одессе. Данная информация была обнародована пресс-службой правительства Республики Беларусь.

Белоруссия закрывает генконсульство в Одессе

 

Согласно официальному указу, одобренному властями Белоруссии, генконсульство белорусского государства должно быть расформировано до 23 февраля нынешнего года. Пресс-службой правительства Белоруссии также были обнародованы данные о том, что все необходимые меры по закрытию консульства в Одессе будут предприняты представителями Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Отметим, данное решение было принято Советом министров белорусского государства.

Напомним, данные меры можно считать ответными действиями на решение украинских властей о депортации белорусского дипломата после того, как один из советников украинского посольства был назван в Белоруссии нежелательной персоной. Власти Белоруссии подчеркнули, что действия украинского правительства были весьма «безосновательными».
Александр Вест
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