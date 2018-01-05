Турция выступает против проведения выборов в Сирии с участием Асада

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара выступает против проведения выборов в Сирии с участием действующего главы республики Башара Асада. Информацию об этом распространяют западные СМИ.

Домбровский Сергей

Ранее Эрдоган называл Асада террористом, так как из-за него гибнут тысячи людей. Турция готова способствовать установлению порядка в САР, но действующий руководитель этой страны должен отстраниться от власти. Только на таких условиях Анкара собирается в дальнейшем вести диалог на эту тему. Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала слова Эрдогана, назвавшего Асада террористом. По мнению российского политика, президент Турции произнес речь, не имеющую под собой правовой основы.Представители Москвы, Анкары и Тегерана 22 декабря договорились проведении Конгресса по поводу решения сирийской проблемы. Мероприятие должно состоятся в период с 29 по 30 января в Сочи. На встрече стороны хотят достичь соглашения по поводу конституции САР и проведения выборов под контролем ООН.