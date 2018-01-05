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| | Методы египетских террористов сравнили с действиями боевиков Басаева

Методы египетских террористов сравнили с действиями боевиков Басаева

Вчера, 20:54
Методы египетских террористов из ИГИЛ*, запрещённой в России группировки, сравнили с действиями боевиков Шамиля Басаева. Похожим образом экстремисты работали в Ингушетии в 2004.

Методы египетских террористов сравнили с действиями боевиков Басаева

 

Террористы устроили КПП возле Сабийка - на востоке от Бейд Абад. Они долгое время тормозили и осматривали транспорт, обыскивали водителей и пассажиров. В ходе досмотров обнаружили 2 полицейских и египетского солдата. Их заставили лечь на обочину и расстреляли. Неизвестно, есть ли другие жертвы.

Стало известно, что современные боевики пользуются опытом 14-летней давности. Тогда в России боевики Шамиля Басаева притворились милиционерами, надев соответствующую форму. Захватив блокпосты, они проверяли проезжающих, и казнили всех, у кого находили удостоверения силовиков. Схожую тактику позже использовали террористы в Ираке и Сирии.
* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда
Яна Татьянина
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