ЦИК получил менее 10 жалоб с начала избирательной кампании

Центризбиркомом РФ было получено менее 10 обращений и жалоб после начала избирательной кампании на пост президента России. Об этом факте секретарь ЦИК рассказала журналистам.

Отвечая на вопрос журналистов касательно количества поступивших жалоб в Центр избирательной комиссии, уполномоченный секретарь Мария Гришина рассказала, что на сегодняшний момент есть сведения о менее чем 10 обращениях и жалобах. Как известно, избирательная кампания в связи с выбором президента РФ была открыта 18 декабря прошлого года.Гришина сказала, что точная цифра жалоб ей не известна, но в основном поступившие обращения связаны с просьбами об объяснении определенных норм законодательства, а также разъяснением полномочий кандидатов выборов в этом году, которые должны состояться 18 марта.Тем временем кандидат в президенты РФ Алексей Навальный, которому ЦИК отказал в регистрации на выборы, обнародовал результаты судебного решения касательно обжалования данного решения. Верховным судом признана законность решения Центризбиркома о недопуске Навального к участию в избирательной кампании.