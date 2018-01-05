ЦИК получил менее 10 жалоб с начала избирательной кампании

Отвечая на вопрос журналистов касательно количества поступивших жалоб в Центр избирательной комиссии, уполномоченный секретарь Мария Гришина рассказала, что на сегодняшний момент есть сведения о менее чем 10 обращениях и жалобах. Как известно, избирательная кампания в связи с выбором президента РФ была открыта 18 декабря прошлого года.
Гришина сказала, что точная цифра жалоб ей не известна, но в основном поступившие обращения связаны с просьбами об объяснении определенных норм законодательства, а также разъяснением полномочий кандидатов выборов в этом году, которые должны состояться 18 марта.
Тем временем кандидат в президенты РФ Алексей Навальный, которому ЦИК отказал в регистрации на выборы, обнародовал результаты судебного решения касательно обжалования данного решения. Верховным судом признана законность решения Центризбиркома о недопуске Навального к участию в избирательной кампании.