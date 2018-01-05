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| | Кондолиза Райс напомнила о «темных сторонах» российской политики

Кондолиза Райс напомнила о «темных сторонах» российской политики

Вчера, 18:31
Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс общалась с немецкими журналистами. Представители СМИ задали ей вопросы относительно РФ. По мнению Кондолизы Райс, США и Германия должны продолжить сотрудничество с Москвой, но не забывать о «темных сторонах» российской политики.

Кондолиза Райс напомнила о «темных сторонах» российской политики

 

Экс-госсекретарь заявляет, что Вашингтон и Берлин не могут полностью прекратить работать с РФ. В некоторых отраслях сотрудничество даже полезно, но абсолютно абстрагироваться от недостатков политической системы России не нужно. Жители Германии более положительно относятся к Москве, нежели американцы. Немцы устали видеть в русских противников и готовы договариваться. По словам Кондолизы Райс, с Россией нужно выстраивать правильные отношения, основанные на равенстве.

В своем интервью политик рассказала о необходимости обратить пристальное внимание на развитие событий в Сирии. Проблемы в этой стране затрагивают также граждан Турции, Ливана, Иордании. Кондолиза Райс заявила, что Россия идет на конфронтацию с Европой и НАТО.
Домбровский Сергей
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