Кондолиза Райс напомнила о «темных сторонах» российской политики

Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс общалась с немецкими журналистами. Представители СМИ задали ей вопросы относительно РФ. По мнению Кондолизы Райс, США и Германия должны продолжить сотрудничество с Москвой, но не забывать о «темных сторонах» российской политики.

Домбровский Сергей

Экс-госсекретарь заявляет, что Вашингтон и Берлин не могут полностью прекратить работать с РФ. В некоторых отраслях сотрудничество даже полезно, но абсолютно абстрагироваться от недостатков политической системы России не нужно. Жители Германии более положительно относятся к Москве, нежели американцы. Немцы устали видеть в русских противников и готовы договариваться. По словам Кондолизы Райс, с Россией нужно выстраивать правильные отношения, основанные на равенстве.В своем интервью политик рассказала о необходимости обратить пристальное внимание на развитие событий в Сирии. Проблемы в этой стране затрагивают также граждан Турции, Ливана, Иордании. Кондолиза Райс заявила, что Россия идет на конфронтацию с Европой и НАТО.