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| | МИД РФ обратился в ОБСЕ по поводу депортации журналистки из Латвии

МИД РФ обратился в ОБСЕ по поводу депортации журналистки из Латвии

Вчера, 16:57
Министерство иностранных дел России решило обратиться в следственный комитет ОБСЕ по поводу депортации журналистки и ее мужа из Латвии.

МИД РФ обратился в ОБСЕ по поводу депортации журналистки из Латвии

 

Представители российского министерства обеспокоены решением властей Латвии лишить журналистку прав на въезд в страну. История произошла недавно. Журналистку телеканала ВГТРК обвинили в том, что она подрывает национальную безопасность, и решили ее депортировать со страны без права въезжать обратно. Муж журналистки попал под те же санкции. По мнению властей, девушка неправдоподобно отображала информацию, тем самым вводив в заблуждение зрителей.

Представители МИД РФ решили пожаловаться на Латвию в ОБСЕ. Они попросили уладить конфликт и предпринять меры для восстановления работы журналистов. ОБСЕ направило в страну письмо с просьбой разобраться в ситуации, ведь законы мирового общества запрещают препятствовать работе сотрудников СМИ.

В случае, если Латвия не сделает ничего для урегулирования конфликта, Россия должна будет предпринять соответствующие меры. О каких точно мерах речь идет, пока что неизвестно.
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