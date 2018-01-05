Порошенко: Украина соскочила с газового крючка России

Вердикт Стокгольмского арбитража повлиял на то, что Украина "соскочила с газового крючка" России. Так считает Петр Порошенко.

Никита Готский

Как сообщает президент Украины в соцсети, новый год начинается с энергетической независимости страны. По его словам, Киев отказался от российского газа в 2015 году, в 2016-м страна якобы не использовала его во время подготовки к отопительному сезону, приобретая топливо у поляков, венгров и словаков.Первоначально Киев сообщал, что принял данное решение в связи с более низкой стоимостью. Позже компания "Нафтогаз" вынуждена была признать, что "Газпром" предложил газ по более выгодной цене, чем поставщики из Европы. В конце прошедшего года Петр Порошенко отметил, что Украина может снова покупать газ у своего восточного соседа, если ресурс станет бюджетным.