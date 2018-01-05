Саакашвили заочно приговорён к трём годам тюремного заключения в Грузии

Известный политический деятель Михаил Саакашвили получил заочный приговор, вынесенный судом Тбилиси. В результате судейского решения политика приговорили к трём годам тюремного заключения, которые он должен отбывать на территории Грузии.

Александр Вест

Данный приговор был вынесен в результате судебного разбирательства над делом относительно убийства Сандро Гиргвлиани, который являлся работником «Объединенного банка Грузии». Михаил Саакашвили был признан виновным по обвинениям в злоупотреблении служебными полномочиями. Закон об амнистии позволил Михаилу Саакашвили уменьшить срок тюремного заключения с четырёх лет, вынесенных судом в качестве меры наказания, до трёх. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что Саакашвили помог высокопоставленным чиновникам избавиться от ответственности по делу об убийстве Гиргвлиани, помиловав их.В связи с данными неправомерными действиями со стороны Михаила Саакашвили были нарушены интересы грузинского государства, а также права пострадавшей стороны.