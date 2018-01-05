Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

Мнения

Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

РАН изучит послание далёких миров.

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

От Редактора

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

Космологи убеждены в своей правоте.

Сюжеты :

Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой Скоро врачи будут лечить пациентов едой, а не лекарствами В Apple снимают сериал о жизни знаменитостей Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье
| | В РФ стартовал сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина

В РФ стартовал сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина

Сегодня, 09:33
Первые пункты, в которых российские граждане, желающие поддержать самовыдвижение на выборы-2018 Владимира Путина, могут отдать за него свой голос, уже открылись в Хабаровске сегодня, 5 января.

В РФ стартовал сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина

 

В Хабаровске сегодня, 5 января, открылись сразу два пункта, в которых россияне могут выразить свою поддержку Владимиру Путину, который ранее утвердил самовыдвижение на предстоящих выборах в президенты России. Представители движения «Волонтёры Победы» заметили, что процедура сбора голосов за нынешнего президента России будет осуществляться с соблюдением всех норм и правил российского законодательства. Стоит напомнить также, кандидату, который заявляется на выборы путём самовыдвижения, в данный момент нужно получить не меньше 7500 голосов с каждого субъекта Российской Федерации, набрав в итоге минимум 300 тысяч голосов.

Напомним, ранее ЦИК Российской Федерации утвердил создание специального банковского счёта в кредитной организации Сбербанк, без которого сбор голосов за президента РФ не может быть осуществлён.
Александр Вест
Новости по теме
Две трети россиян готовы проголосовать за Путина
Две трети россиян готовы проголосовать за Путина

Российская негосударственная исследовательская организация «Левада-Центр» обнародовала информацию о том, что нынешнего президента РФ Владимира Путина на

Песков: По итогам выборов россияне оказали поддержку кадровой политике Путина
Песков: По итогам выборов россияне оказали поддержку кадровой политике Путина

Выборы, которые прошли 10 сентября, показали, что россияне оказывают поддержку кадровым решениям лидера Российской Федерации Владимира Путина. Соответствующее

В Болгарии начались выборы президента страны
В Болгарии начались выборы президента страны

В дружественной Болгарии сегодня, 6 ноября, начались выборы президента, все избирательные участки открылись вовремя. С 07:00 по местному времени (в 08:00 мск)

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости