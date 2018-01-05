В РФ стартовал сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина

Первые пункты, в которых российские граждане, желающие поддержать самовыдвижение на выборы-2018 Владимира Путина, могут отдать за него свой голос, уже открылись в Хабаровске сегодня, 5 января.

Александр Вест

В Хабаровске сегодня, 5 января, открылись сразу два пункта, в которых россияне могут выразить свою поддержку Владимиру Путину, который ранее утвердил самовыдвижение на предстоящих выборах в президенты России. Представители движения «Волонтёры Победы» заметили, что процедура сбора голосов за нынешнего президента России будет осуществляться с соблюдением всех норм и правил российского законодательства. Стоит напомнить также, кандидату, который заявляется на выборы путём самовыдвижения, в данный момент нужно получить не меньше 7500 голосов с каждого субъекта Российской Федерации, набрав в итоге минимум 300 тысяч голосов.Напомним, ранее ЦИК Российской Федерации утвердил создание специального банковского счёта в кредитной организации Сбербанк, без которого сбор голосов за президента РФ не может быть осуществлён.