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| | Порошенко в очередной «последний раз» попрощался с Россией

Порошенко в очередной «последний раз» попрощался с Россией

Сегодня, 08:41
В очередной раз президент Украины Петр Порошенко решил напомнить о том, что в прошлом году политические силы Европейского союза предоставили управляемой им стране безвизовый режим. Это стало причиной для того, чтобы национальный лидер «окончательно» попрощался с Российской Федерациией. Запись об этом появилась в Twitter Порошенко.
 

Порошенко в очередной «последний раз» попрощался с Россией

 

«Одной из наиболее важных побед, полученных всеми нами в этом году, безусловно, стало введение безвизового режима со странами Европейского союза. Украина решила сказать окончательно «прощай» российской и советской империям», - утверждает Порошенко.
 
Президент также ранее уже неоднократно прощался с Москвой и было это буквально в мае 2017 года. Именно тогда Совет министров ЕС одобрил решение, связанное с предоставлением Украине безвизового режима. Порошенко отметил, что Киев, подписав это решение, оформил себе окончательный «развод» с Москвой и всей Россией.
 
Спустя неделю глава государства говорил о том, что Украина на данном этапе возвращается в «европейскую семью» и готова сказать свое последнее «прощай» обоим империям - российской и советской. Накануне получения безвиза, в июне ушедшего года, Порошенко эту фразу повторил практически слово в слово.

Николай Офицеров
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