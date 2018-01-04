В МИД Украины окрестили поездки в Россию «билетом в один конец»

Иностранное ведомство Украины предостерегает своих сограждан от поездок в Россию, подчеркивая, что зачастую такие путешествия становятся «билетом в один конец» и причиняют боль родственникам путешественников. Такую запись чиновники министерства сделали на страничке ведомства в Twitter.

Дарья Светозарова

Украинские дипломаты заверили подписчиков, что такие случаи имеют документальное подтверждение. Пост МИД Украины вызвал неоднозначную реакцию фолловеров. Одни комментаторы согласились с тем, что лучше воздержаться от поездок в соседнюю РФ и добавили, что туда едут только предатели украинской государственности. Их оппоненты заявили, что «невозвращенцы», очевидно, сами не захотели возвращаться на родину ввиду сложной политической ситуации и экономического кризиса.Отмечается, что несмотря на растущие цены на билеты и отмену некоторых рейсов, украинцы все равно едут в Россию. Среди них большинство трудовых мигрантов, преимущественно строителей, которые едут в РФ в поисках заработка.