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| | В МИД Украины окрестили поездки в Россию «билетом в один конец»

В МИД Украины окрестили поездки в Россию «билетом в один конец»

Вчера, 20:30
Иностранное ведомство Украины предостерегает своих сограждан от поездок в Россию, подчеркивая, что зачастую такие путешествия становятся «билетом в один конец» и причиняют боль родственникам путешественников. Такую запись чиновники министерства сделали на страничке ведомства в Twitter.

В МИД Украины окрестили поездки в Россию «билетом в один конец»

 

Украинские дипломаты заверили подписчиков, что такие случаи имеют документальное подтверждение. Пост МИД Украины вызвал неоднозначную реакцию фолловеров. Одни комментаторы согласились с тем, что лучше воздержаться от поездок в соседнюю РФ и добавили, что туда едут только предатели украинской государственности. Их оппоненты заявили, что «невозвращенцы», очевидно, сами не захотели возвращаться на родину ввиду сложной политической ситуации и экономического кризиса.

Отмечается, что несмотря на растущие цены на билеты и отмену некоторых рейсов, украинцы все равно едут в Россию. Среди них большинство трудовых мигрантов, преимущественно строителей, которые едут в РФ в поисках заработка.
Дарья Светозарова
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