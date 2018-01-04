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| | Трамп поставил себе в заслугу переговоры Сеула и Пхеньяна

Трамп поставил себе в заслугу переговоры Сеула и Пхеньяна

Вчера, 19:09
Президент США Дональд Трамп счел своей заслугой тот факт, что состоялись переговоры между Северной и Южной Кореей. Хозяин Белого дома заявил, что контакт Сеула и Пхеньяна – это «хорошая новость» и уточнил, что состоялись переговоры благодаря его стараниям.

Трамп поставил себе в заслугу переговоры Сеула и Пхеньяна

 

Американский президент назвал всех экспертов, которые сомневались в том, что переговоры стран Корейского полуострова состоятся, дураками, а по поводу самого события высказался положительно. В среду лидер КНДР Ким Чен Ын приказал открыть «горячую линию» с южными соседями, которая долгое время не работала. Посредством этого канала состоялся первый телефонный разговор глав двух держав.

Российский политолог-американист Константин Блохин дал комментарии относительно заявления Трампа о своей заслуге в переговорах Корей. По мнению Блохина, американскому президенту не дает покоя слава его предшественника Рональда Рейгана. Такое заключение политэксперт сделал на основе принципа, которым руководствуется Трамп в принятии решений – «мир посредством силы», который взял на вооружение и Рейган. Желая выглядеть победителем, нынешний президент США, хочет связать возобновление межкорейского диалога со своим влиянием – дескать Сеул и Пхеньян испугались «гнева» США и решили договориться.
Дарья Светозарова
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