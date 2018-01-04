Украина поругалась с Volkswagen и Adidas из-за работы в Крыму

МИД Украины пригрозил «достать» Volkswagen и Adidas при помощи политических и юридических методов за то, что их ретейлеры работают в Крыму. Об этом сообщил глава ведомства Павел Климкин.

Виктория Озерова

Прошла совместная пресс-конференция глав МИД Германии и Украины. В ходе встречи Павел Климкин заявил, что Киев будет добиваться запрета деятельности компаний, которые вопреки санкциям продолжают продажи в Крыму, в частности это касается Volkswagen и Adidas. При этом руководитель министерства вспомнил ситуацию с поставками продукции Siemens на полуостров и выразил уверенность, что такого больше не повторится. Украина намерена принять политические и юридические меры, чтобы пресечь деятельность Volkswagen и Adidas в Крыму.Напомним, что ранее специальное министерство Украины выявило нарушение санкционного режима в Крыму сразу несколькими крупными компаниями-производителями автомобилей, а также брендовой одежды.