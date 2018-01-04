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| | Назарбаев: Возрождение СССР в виде ЕАЭС не состоится

Назарбаев: Возрождение СССР в виде ЕАЭС не состоится

Вчера, 17:57
Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев написал произведение под названием «Эра независимости». Эта книга появилась на официальном сайте президента в электронном виде четвертого января.

Назарбаев: Возрождение СССР в виде ЕАЭС не состоится

 

В «Эре независимости» Назарбаев показывает свое видение будущего. По мнению главы Казахстана, Евразийский союз (ЕАЭС) не станет возрождать СССР в прежнем формате, поскольку он преследует исключительно экономические цели. Назарбаев в своей книге пытается объяснить это мировой элите. При посещении США в 2016 году Назарбаев успокаивал американских политиков, которые постоянно говорят об очередной «холодной войне». Президент Казахстана призывает к сотрудничеству участников ЕАЭС и Европейского Союза. Вместе можно ставить перед собой и достигать грандиозных целей.

В «Эре независимости» рассказывается о влиянии различных религий на граждан Казахстана. По мнению Назарбаева, люди должны задуматься о необходимости следования традициям других народов. Астана по-прежнему остается открытой для переговоров по вопросам Сирии. Сейчас противостояние там приобретает другие формы, но проблема остается актуальной до сих пор.
Домбровский Сергей
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