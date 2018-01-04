Психолог Михаил Козлов берёт пример с Собчак

Известный психолог Михаил Козлов решил последовать примеру популярной российской телеведущей Ксении Собчак, заявив свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах-2018 в России.

По словам Михаила, последние несколько месяцев его жизни были всецело посвящены подготовке документов и организационным мероприятиям, необходимым для заявления его кандидатуры на предстоящих президентских выборах. В данный момент известно, что помимо предоставленного пакета документов, Михаилу также необходимо собрать как минимум 100 тысяч подписей от избирателей во всех регионах Российской Федерации для того, чтобы принять участие в президентской гонке.

Александр Вест

Стоит отметить, что в Сети активно обсуждают решение Козлова, однако, даже самые верные его поклонники считают, что тем самым он просто хочет обратить внимание общественности, прорекламировав тем самым свои бизнес-тренинги, которые, судя по всему, утратили былую популярность.