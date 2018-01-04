В Венеции похитили индийские украшения: Когда и где совершались ограбления на миллион?

Мнения

В Венеции похитили индийские украшения: Когда и где совершались ограбления на миллион?

О громких ограблениях.

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

От Редактора

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

Космологи убеждены в своей правоте.

Сюжеты :

Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя
| | Психолог Михаил Козлов берёт пример с Собчак

Психолог Михаил Козлов берёт пример с Собчак

Сегодня, 14:16
Известный психолог Михаил Козлов решил последовать примеру популярной российской телеведущей Ксении Собчак, заявив свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах-2018 в России.

Психолог Михаил Козлов берёт пример с Собчак

 

По словам Михаила, последние несколько месяцев его жизни были всецело посвящены подготовке документов и организационным мероприятиям, необходимым для заявления его кандидатуры на предстоящих президентских выборах. В данный момент известно, что помимо предоставленного пакета документов, Михаилу также необходимо собрать как минимум 100 тысяч подписей от избирателей во всех регионах Российской Федерации для того, чтобы принять участие в президентской гонке.

Психолог Михаил Козлов берёт пример с Собчак

 

Стоит отметить, что в Сети активно обсуждают решение Козлова, однако, даже самые верные его поклонники считают, что тем самым он просто хочет обратить внимание общественности, прорекламировав тем самым свои бизнес-тренинги, которые, судя по всему, утратили былую популярность.
Александр Вест
Новости по теме
Дмитрий Песков прокомментировал участие Собчак в президентских выборах
Дмитрий Песков прокомментировал участие Собчак в президентских выборах

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал участие телеведущей и журналистки Ксении Собчак в президентских выборах. Об

Тина Канделаки поддерживает кандидатуру Собчак на выборах
Тина Канделаки поддерживает кандидатуру Собчак на выборах

Продюсер канала «Матч ТВ» Тина Канделаки высказала свое мнение по поводу участия Ксении Собчак на президентских выборах 2018 года. Канделаки считает, что

Путин прокомментировал возможность участия Ксении Собчак в президентских выборах
Путин прокомментировал возможность участия Ксении Собчак в президентских выборах

Путин прокомментировал возможность участие Ксении Собчак в президентских выборах. Глава государства отметил, что право на выдвижение своей кандидатуры является

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости