Иванка Трамп собирается стать первой женщиной-президентом

Дочь 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Иванка Трамп заявила о своём желании войти в историю как первая женщина-президент. Для того, чтобы однажды одержать верх в президентской гонке, Иванка согласилась устроиться на работу в Белый дом.

Александр Вест

В книге под названием «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа», написанной журналистом Майклом Вулффом, специалист утверждает, что первым президентом-женщиной в США станет отнюдь не известный политический деятель Хилари Клинтон, а именно Иванка Трамп. По словам Майкла, Иванка рассматривает потенциальную возможность выставить в будущем свою кандидатуру в президентской гонке. В своей книге Майкл заметил, что Иванка согласилась принять участие в работе Белого дома, чтобы тем самым повысить свои шансы на получение поста президента.Также с Иванкой в состав администрации Белого дома вошёл и её законный муж Джаред Кушнер, поддержавший стремление своей супруги.