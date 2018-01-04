В Венеции похитили индийские украшения: Когда и где совершались ограбления на миллион?

Мнения

В Венеции похитили индийские украшения: Когда и где совершались ограбления на миллион?

О громких ограблениях.

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

От Редактора

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

Космологи убеждены в своей правоте.

Сюжеты :

Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя
| | Иванка Трамп собирается стать первой женщиной-президентом

Иванка Трамп собирается стать первой женщиной-президентом

Сегодня, 09:58
Дочь 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Иванка Трамп заявила о своём желании войти в историю как первая женщина-президент. Для того, чтобы однажды одержать верх в президентской гонке, Иванка согласилась устроиться на работу в Белый дом.

Иванка Трамп собирается стать первой женщиной-президентом

 

В книге под названием «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа», написанной журналистом Майклом Вулффом, специалист утверждает, что первым президентом-женщиной в США станет отнюдь не известный политический деятель Хилари Клинтон, а именно Иванка Трамп. По словам Майкла, Иванка рассматривает потенциальную возможность выставить в будущем свою кандидатуру в президентской гонке. В своей книге Майкл заметил, что Иванка согласилась принять участие в работе Белого дома, чтобы тем самым повысить свои шансы на получение поста президента.

Также с Иванкой в состав администрации Белого дома вошёл и её законный муж Джаред Кушнер, поддержавший стремление своей супруги.
Александр Вест
Новости по теме
Иванка Трамп сегодня отмечает 36 день рождения
Иванка Трамп сегодня отмечает 36 день рождения

Сегодня Иванка Трамп отмечает свой 36 день рождения. Женщина является не просто бизнес-леди и писательницей, но и ассистентом своего отца Дональда Трампа,

Иванка Трамп побывала на традиционном пикнике в Белом доме
Иванка Трамп побывала на традиционном пикнике в Белом доме

Дочь президента США Иванка Трамп побывала в Белом доме на традиционном пикнике для чиновников администрации и конгрессменов, а также членов их семей. Для

Иванка Трамп поедет в Берлин на саммит
Иванка Трамп поедет в Берлин на саммит

Иванка Трамп поедет в Берлин на саммит. Саммит женской двадцатки (W20) состоится в апреле.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости