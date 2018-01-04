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| | Фотограф Обамы опубликовал фото «ядерной кнопки» в Белом доме

Фотограф Обамы опубликовал фото «ядерной кнопки» в Белом доме

Сегодня, 08:42
Фотограф предыдущего президента США Барака Обамы опубликовал фотографии, на которых видно красную «ядерную кнопку» в Белом доме и «ядерный чемоданчик».

Фотограф Обамы опубликовал фото «ядерной кнопки» в Белом доме

 

«Ядерной кнопкой» называют специальное устройство, которое находится возле президента США и служит для разрешения запуска межконтинентальных ракет, то есть развязывания ядерной войны с какой-либо державой.

Пит Соуза работал личным фотографом при президенте Обаме. Вчера на его страничке в социальной сети появились фотографии, на одной из которых видно красную «ядерную кнопку» в кабинете президента в его резиденции. На втором фото член команды экс-президента поднимает на его самолет чемоданчик, который может быть тем самым, что служит для запуска ядерных ракет.

Как оказалось, нажимая красную кнопку в Белом доме, президент вызывает своего личного помощника. Она никак не служит для военных целей. Предназначение чемодана Соуза не раскрыл. Только подписал фото «Бог нам поможет». Подписчики фотографа начали подозревать, что на снимке именно тот чемодан, в котором находятся ключи и коды, которые нужны для начала боевых действий. Этот багаж президент должен всегда возить с собой.

Фотограф Обамы опубликовал фото «ядерной кнопки» в Белом доме

 

Между США и Северной Кореей все больше растёт военное напряжение. Главы противостоящих стран не скрывают ненависть друг к другу. Корейский лидер уже не раз заявлял, что уничтожит США и всех американцев, при этом Дональд Трамп обещал ответить намного сильнее ударом.
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