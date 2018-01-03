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| | Кадыров отреагировал на позицию США по поводу блокировки соцсетей в Иране

Кадыров отреагировал на позицию США по поводу блокировки соцсетей в Иране

Вчера, 20:30
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на позицию Вашингтона по поводу блокировки социальной сети Instagram и мессенджера Telegram в Иране. По мнению политика, США лицемерит, когда критикует Тегеран.

Кадыров отреагировал на позицию США по поводу блокировки соцсетей в Иране

 

Кадыров напомнил американским государственным деятелям, как они флегматично и равнодушно восприняли сведения о блокировке его аккаунта в Facebook. По словам главы Чечни, такое решение является необоснованным и его невозможно объяснить логически. Ответ нужно искать в плоскости политики. Когда Иран блокирует Instagram и Telegram, в Вашингтон показывает двойные стандарты. По мнению Кадырова, он всегда заслуженно критиковал США, а Facebook нельзя назвать независимой организаций, так как она выполняет все указы американского правительства.

Глава Чечни заявляет, что Государственному департаменту не нравятся его высказывания о действиях Вашингтона в исламском мире. Кадыров называет возможной причиной блокировки его аккаунта в Facebook осуждение решения президента США Дональда Трампа перенести столицу Израиля из Тель-Авива в Иерусалим. Российский политик не собирается менять свою точку зрения в этом вопросе и желает народу Ирана мира и стабильности.
Домбровский Сергей
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