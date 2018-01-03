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| | Минюст Украины уволил сотрудника за требование узнать дату смерти Бандеры

Минюст Украины уволил сотрудника за требование узнать дату смерти Бандеры

Вчера, 20:25
Министерство юстиции Украины отстранило Ярослава Жукровского от руководства Львовским управлением за превышение должностных компетенций. При приеме сотрудников начальник отделения проверял их на знание даты смерти Степана Бандеры и песни УПА* (запрещена в РФ). Официальное сообщение об этом размещено на портале ведомства.

Минюст Украины уволил сотрудника за требование узнать дату смерти Бандеры

 

Минюст Украины завершил расследование в отношении Львовского отделения Ярослава Жукровского. Дисциплинарная комиссия постановила уволить чиновника с занимаемой должности. Ведомство выяснило, что Жукровский неоднократно нарушал действующее законодательство. Так работники возглавляемого им ведомства должны были спрашивать лично у начальника, когда им пользоваться реестрами. Сам экс-глава управления на заседание комиссии не явился.

Ранее Жукровский заявил, что при приеме на работу в Львовское управление новых работников он проверяет их на знание даты смерти Степана Бандеры и слов песни УПА* (запрещена в РФ).
* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда
Виктория Озерова
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