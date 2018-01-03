Минюст Украины уволил сотрудника за требование узнать дату смерти Бандеры

Министерство юстиции Украины отстранило Ярослава Жукровского от руководства Львовским управлением за превышение должностных компетенций. При приеме сотрудников начальник отделения проверял их на знание даты смерти Степана Бандеры и песни УПА* (запрещена в РФ). Официальное сообщение об этом размещено на портале ведомства.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

Виктория Озерова

Минюст Украины завершил расследование в отношении Львовского отделения Ярослава Жукровского. Дисциплинарная комиссия постановила уволить чиновника с занимаемой должности. Ведомство выяснило, что Жукровский неоднократно нарушал действующее законодательство. Так работники возглавляемого им ведомства должны были спрашивать лично у начальника, когда им пользоваться реестрами. Сам экс-глава управления на заседание комиссии не явился.Ранее Жукровский заявил, что при приеме на работу в Львовское управление новых работников он проверяет их на знание даты смерти Степана Бандеры и слов песни УПА* (запрещена в РФ).