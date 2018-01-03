Минюст Украины уволил сотрудника за требование узнать дату смерти Бандеры

Минюст Украины завершил расследование в отношении Львовского отделения Ярослава Жукровского. Дисциплинарная комиссия постановила уволить чиновника с занимаемой должности. Ведомство выяснило, что Жукровский неоднократно нарушал действующее законодательство. Так работники возглавляемого им ведомства должны были спрашивать лично у начальника, когда им пользоваться реестрами. Сам экс-глава управления на заседание комиссии не явился.
Ранее Жукровский заявил, что при приеме на работу в Львовское управление новых работников он проверяет их на знание даты смерти Степана Бандеры и слов песни УПА* (запрещена в РФ).