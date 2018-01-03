Представитель Украины назвал сроки окончания войны в Донбассе

Представитель Украины Евгений Марчук убежден, что конфликт на юго-востоке Украины подобен ситуации в Северной Ирландии. Экс-премьер уверен, что война закончится менее, чем через четверть века.

Виктория Озерова

Евгений Марчук, контактное лицо Украины в трехсторонней группе в Минске, пообщался с журналистами украинских СМИ. Представитель Киева рассказал о своем видении обстановки в юго-восточных областях страны. Евгений Марчук выразил уверенность в том, что угрозы разрастания конфликта нет. В пример он привел ситуации в Колумбии, Палестине и Нагорном Карабахе, но экс-премьер считает, что конфликты в данных странах не очень похожи на войну в Донбассе. Только Северная Ирландия имеет много схожего с конфликтом на юго-востоке Украины, считает Марчук, поэтому ситуация разрешится менее, чем за четверть века.Евгений Марчук также отметил, что разрешение конфликта может принять невыгодный для Украины оборот и развиваться в негативном для страны свете.