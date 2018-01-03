Пучдемон готов вернуться в Испанию даже в багажнике автомобиля

О своем намерении вернуться в Испанию всеми возможными способами заявил беглый глава Каталонии Карлес Пучдемон. Политик считает, что если попадет в парламент, пусть и тайно, то заручится поддержкой сторонников и сможет переизбраться на пост лидера региона.

Как известно, от испанских властей Пучдемон скрывается в Бельгии, но уже неоднократно озвучивал намерения о возвращении. Близкие к политику источники подтверждают, что он рассматривает возможность передвижения в багажнике автомобиля или же по горам. Также он может, замаскировавшись под другого человека, предпринять попытку приплыть на судне.

Испанские СМИ узнали, что политик планирует заручиться поддержкой своих ближайших соратников. В этом случае, уверен Пучдемон, Мадрид не сможет ему противостоять и арест организовать не сможет. Стоит напомнить, что 1 октября 2017 года состоялся референдум о независимости Каталонии, в рамках которого более 90% участвовавших в голосовании заявили о желании отделиться от королевства.

Испанские власти результаты плебисцита признавать отказались, расформировали парламент и правительство автономии, а также заявили о том, что намерены задержать Пучдемона. Последнее так и не состоялось, ведь политик сбежал в Бельгию.

Николай Офицеров